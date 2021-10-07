Clubes espanhóis se interessam por contratação de Alexis Sánchez

O atacante Alexis Sánchez está na mira de Rayo Vallecano, Valencia e Betis, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Os três clubes espanhóis brigam por vagas em competições europeias e cogiram a contratação do chileno na janela de transferências de janeiro.O camisa sete não vem sendo utilizado com frequência na Inter de Milão por Simone Inzaghi. Na atual temporada, o atleta, que tem contrato com o clube italiano até 2023, participou de apenas quatro partidas, mas todas iniciando no banco de reservas.
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A Inter de Milão não deve se opor a uma negociação com o objetivo de economizar o dinheiro que seria pago de salário ao atleta. Ainda assim, a operação de saída pode se tornar complexa caso Sánchez queira continuar recebendo o salário de sete milhões de euros (R$ 44,5 milhões) por temporada em uma nova equipe com menor poderio econômico.
Além dos clubes espanhóis, o Olympique Marseille também sondou o jogador e está no páreo apesar de correr por fora pela contratação do chileno. Já equipes sul-americanas que sonham com o camisa sete não devem se animar, pois o ponta tem o interesse de permanecer na Europa por mais duas temporadas.