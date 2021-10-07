Clubes espanhóis se interessam por contratação de Alexis Sánchez

Crédito: Sánchez não vem sendo muito aproveitado na Inter de Milão (Reprodução: Twitter Inter de Milão

O atacante Alexis Sánchez está na mira de Rayo Vallecano, Valencia e Betis, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Os três clubes espanhóis brigam por vagas em competições europeias e cogiram a contratação do chileno na janela de transferências de janeiro.O camisa sete não vem sendo utilizado com frequência na Inter de Milão por Simone Inzaghi. Na atual temporada, o atleta, que tem contrato com o clube italiano até 2023, participou de apenas quatro partidas, mas todas iniciando no banco de reservas.

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A Inter de Milão não deve se opor a uma negociação com o objetivo de economizar o dinheiro que seria pago de salário ao atleta. Ainda assim, a operação de saída pode se tornar complexa caso Sánchez queira continuar recebendo o salário de sete milhões de euros (R$ 44,5 milhões) por temporada em uma nova equipe com menor poderio econômico.