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futebol

Clubes do Rio ampliam parceria com Brahma para produtos e programas exclusivos

Marca cria cervejeiras, baldes e calderetas personalizadas de Botafogo, Flamengo e Fluminense. Iniciativas também chegam ao pós-jogo, com ação exclusiva no IGTV
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Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 16:10
Crédito: Produtos a serem lançados pela Cervejaria Brahma (Arte Lance!; fotos: Divulgação / Brahma
Nesta semana, a Cervejaria Brahma informou que estendeu a parceria com Flamengo, Fluminense e Botafogo para que sejam produzidos produtos exclusivos licenciados e um programa inédito no Instagram voltado para cada um dos clubes cariocas.
Cervejeiras, baldes e calderetas personalizadas foram divulgadas. Flamengo, Fluminense e Botafogo já possuem os seus respectivos produtos, e, de acordo com a empresa, "a expectativa é levar para os vascaínos todas essas novidades em breve". Outros clubes do país também serão contemplados.
- Nessa nossa parceria de longa data com o futebol brasileiro, estamos sempre buscando novas conexões entre os torcedores e seus times. O licenciamento de produtos é uma maneira de nos aproximarmos das agremiações e trazer a experiência do estádio para dentro de casa - afirmou Daniel Teixeira, gerente de marketing da Ambev.Baldes personalizados de Flu, Fla e Bota (Fotos: Divulgação / Brahma)- Temos o objetivo de fortalecer o relacionamento entre torcedor, marca e clube, que são partes fundamentais no ecossistema do futebol. O licenciamento de produtos é uma tendência, independentemente do momento que estamos vivendo. A grande maioria das pessoas ainda vê os jogos de casa, então, queremos aproximá-las de suas equipes de uma forma especial -completou Victoria Engler Bicalho, gerente de licenciamento da Ambev.
A ação é mais um movimento do "Clube Nº1", plataforma de futebol da Brahma. Os produtos podem ser encontrados no site Empório da Cerveja. PROGRAMA NO IGTV
A parceria da Cervejaria Brahma com os clubes do Rio de Janeiro ainda tem outra novidade: o "Rodada Brahma". Diretamente do IGTV de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, o programa vai ao ar toda semana e tem o objetivo de ser uma fonte rápida de informação, humor e comentários sobre o que aconteceu na última rodada, além de palpitar sobre a seguinte.
Cada programa tem a duração de 2 a 4 minutos e é comandado por um time de influenciadores: Nina Lessa (Fluminense), Juninho (Vasco), Lopes Maravilha (Botafogo), Smigol (Flamengo) e Paparazzo Rubro-Negro (Flamengo).

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