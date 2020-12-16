Clubes do Rio ampliam parceria com Brahma para produtos e programas exclusivos

Crédito: Produtos a serem lançados pela Cervejaria Brahma (Arte Lance!; fotos: Divulgação / Brahma

Nesta semana, a Cervejaria Brahma informou que estendeu a parceria com Flamengo, Fluminense e Botafogo para que sejam produzidos produtos exclusivos licenciados e um programa inédito no Instagram voltado para cada um dos clubes cariocas.

Cervejeiras, baldes e calderetas personalizadas foram divulgadas. Flamengo, Fluminense e Botafogo já possuem os seus respectivos produtos, e, de acordo com a empresa, "a expectativa é levar para os vascaínos todas essas novidades em breve". Outros clubes do país também serão contemplados.

- Nessa nossa parceria de longa data com o futebol brasileiro, estamos sempre buscando novas conexões entre os torcedores e seus times. O licenciamento de produtos é uma maneira de nos aproximarmos das agremiações e trazer a experiência do estádio para dentro de casa - afirmou Daniel Teixeira, gerente de marketing da Ambev.Baldes personalizados de Flu, Fla e Bota (Fotos: Divulgação / Brahma)- Temos o objetivo de fortalecer o relacionamento entre torcedor, marca e clube, que são partes fundamentais no ecossistema do futebol. O licenciamento de produtos é uma tendência, independentemente do momento que estamos vivendo. A grande maioria das pessoas ainda vê os jogos de casa, então, queremos aproximá-las de suas equipes de uma forma especial -completou Victoria Engler Bicalho, gerente de licenciamento da Ambev.

A ação é mais um movimento do "Clube Nº1", plataforma de futebol da Brahma. Os produtos podem ser encontrados no site Empório da Cerveja. PROGRAMA NO IGTV

A parceria da Cervejaria Brahma com os clubes do Rio de Janeiro ainda tem outra novidade: o "Rodada Brahma". Diretamente do IGTV de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, o programa vai ao ar toda semana e tem o objetivo de ser uma fonte rápida de informação, humor e comentários sobre o que aconteceu na última rodada, além de palpitar sobre a seguinte.