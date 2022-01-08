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Clubes do Campeonato Italiano vão avaliar medidas devido ao aumento de casos do Covid-19 no país

Representantes dos clubes vão se reunir em uma videoconferência para discutir os próximos passos da liga em relação ao aumento de casos do coronavírus
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LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 12:12

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 12:12

A liga italiana convocou uma assembleia de emergência neste sábado para discutir as medidas e os próximos passos do campeonato. Os representantes dos clubes se vão se reunir em uma videoconferência para tomar as providências em relação ao aumento dos casos de Covid-19 na Itália.> Confira a tabela do Campeonato Italiano
O primeiro ministro da Itália, Mario Draghi, conversou com Gabriele Gravina, presidente da Federação de Futebol da Itália (FIGC), nesta sexta-feira, para avaliar a suspensão do Campeonato Italiano ou a sequência das partidas sem a presença do público.
Nesta quinta-feira, a liga italiana fez um novo protocolo para a Covid-19 e espera que as regras sejam suficientes para a sequência do campeonato. Segundo a nova proposta, em caso de um ou mais casos da doença no elenco, a equipe entra em campo se tiver, no mínimo, 13 jogadores à disposição, com resultado de teste negativo até meia noite da véspera do jogo.
> Gareth Bale pode se aposentar no final da temporada
Quatro jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano já foram adiados. São eles: Bologna x Inter de Milão, Atalanta x Torino, Fiorentina x Udinese e Salernitana x Venezia.
Crédito: LigaitalianavaidiscutirpróximospassosdocampeonatodevidoaoavançodaCovid-19naEuropa(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

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