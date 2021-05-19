Clubes de Manchester preparam grande oferta por Harry Kane

Crédito: Kane pode deixar o clube londrino ao final desta temporada (OLI SCARFF / POOL / AFP

Manchester United e Manchester City planejam oferecer ao atacante Harry Kane cerca de 300 mil libras (R$ 2,2 milhões) por semana para o atleta deixar o Tottenham, segundo o "The Sun". A equipe comandada por Guardiola é tratada como a favorita na disputa.Apesar da crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19, ambos os clubes estão dispostos a bancar o salário e o valor da transferência do centroavante. O jogador tem contrato até 2024 e deve custar cerca de 150 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão) para sair dos Spurs.

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Atualmente, Kane recebe aproximadamente 230 mil libras (R$ 1,7 milhão) semanais, mas está insatisfeito com a falta de sucesso do Tottenham e pediu para deixar o clube. Desde que se tornou profissional, o atacante tem se provado um dos principais nomes mundiais de sua posição, mas nunca ergueu um troféu.