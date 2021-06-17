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Clubes da Série A planejam montar estrutura da Liga para apresentar à CBF

Segundo o GE, após o anúncio da criação da liga para organizar o Brasileirão já do ano que vem, clubes começam estruturação para conversar com a entidade nas próximas semanas...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 14:07

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 14:07

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Na última terça-feira (15), 19 dos 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão se uniram para anunciar a criação de uma liga, que terá como função organizar o Campeonato Brasileiro, atribuição atualmente da CBF. Agora, os dirigentes das equipes envolvidos começam a estruturar o projeto e buscam estabelecer um diálogo com a confederação para avançar no processo, segundo informações publicadas pelo "GE".
Clubes querem criar liga: relembre tentativas fracassadas em outros momentosPara evitar confronto com os clubes, a CBF não se posicionou publicamente a respeito da fundação da liga, mas, ainda segundo a reportagem, a entidade age nos bastidores para evitar que o projeto vá adiante. Os dirigentes da instituição acreditam que os clubes não serão capazes de organizarem o Campeonato Brasileiro sem intermediação dela.
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Já os representantes dos clubes, por sua vez, começam a arquitetar as bases do projeto, buscando estabelecer as áreas cruciais, como os departamentos jurídico, esportivo, financeiro, de comunicação, e ainda definir um CEO executivo para a liga, que não tenha ligação com os clubes. Após essa estruturação, prevista para acontecer nas próximas semanas, as conversas com a CBF serão retomadas.Além da fundação da liga, os clubes também pedem mais poder e espaço nas decisões tomadas na CBF. Os clubes participam da Assembleia Geral Eleitoral, que se reúne para escolher o presidente e os vices. As 27 federações têm peso 3 (portanto, juntas são 81), enquanto os votos dos 20 clubes da Série A têm peso 2 (40) e os votos dos clubes da Série B têm peso 1 (que, somando, chega a 20). Ou seja, na prática as federações é que elegem o presidente. Há uma discussão para desconcentrar poder e aumentar a participação dos clubes.

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