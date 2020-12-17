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Clubes da Premier League recusam mudança para cinco substituições

Apesar da pressão de Associação de Jogadores, Federação Inglesa, Klopp e Guardiola, clubes só poderão realizar três substituições por partida até o final do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 11:49

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 11:49

Crédito: Klopp é um dos técnicos mais favoráveis a regra de cinco substituições (Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP
Após votação, a Premier League recusou o uso de cinco substituições durante uma partida do Campeonato Inglês. Em reunião com representantes dos 20 clubes, 10 votaram a favor da mudança da regra, enquanto outros 10 votaram contra o maior número de alterações. Apesar disso, as equipes poderão contar com nove atletas no banco de reservas.
> Veja a tabela da Premier League
A medida foi posta em votação pela terceira vez desde agosto após grande pressão da Federação Inglesa e da Associação de Jogadores. Além disso, 15 dos 20 técnicos de times da primeira divisão da Inglaterra eram favoráveis as cinco substituições, sendo Guardiola e Klopp os mais entusiastas da ideia.Personagens dos times mais modestos contestam que o número maior de alterações nas partidas iriam favorecer os elencos mais fortes da competição. Por outro lado, os grandes times argumentam que o objetivo é diminuir o número de lesões por conta do calendário apertado desta temporada devido a pandemia da Covid-19.

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