Clubes da Premier League recusam mudança para cinco substituições

Após votação, a Premier League recusou o uso de cinco substituições durante uma partida do Campeonato Inglês. Em reunião com representantes dos 20 clubes, 10 votaram a favor da mudança da regra, enquanto outros 10 votaram contra o maior número de alterações. Apesar disso, as equipes poderão contar com nove atletas no banco de reservas.

A medida foi posta em votação pela terceira vez desde agosto após grande pressão da Federação Inglesa e da Associação de Jogadores. Além disso, 15 dos 20 técnicos de times da primeira divisão da Inglaterra eram favoráveis as cinco substituições, sendo Guardiola e Klopp os mais entusiastas da ideia.Personagens dos times mais modestos contestam que o número maior de alterações nas partidas iriam favorecer os elencos mais fortes da competição. Por outro lado, os grandes times argumentam que o objetivo é diminuir o número de lesões por conta do calendário apertado desta temporada devido a pandemia da Covid-19.