Clubes da Premier League lutam pela chegada de atacante do Benfica

Darwin Núñez, atacante do Benfica, é alvo de interesse de grandes clubes da Premier League e Europa para a próxima temporada, segundo o "The Athletic". O Chelsea e o Paris Saint-Germain são dois dos principais candidatos pela contratação do jovem uruguaio.No entanto, o nome da joia já foi discutida internamente no Manchester United, que não deve contar com Cavani e Martial para a campanha seguinte. Além disso, Cristiano Ronaldo está próximo do fim de carreira e a chegada do jovem cairia como uma luva no Old Trafford.

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Arsenal e West Ham buscaram a contratação do atacante na última janela de transferências de janeiro, mas o atleta não era negociável pelo Benfica. Na época, o clube português apostou no uruguaio para avançar na Champions League e deu certo, uma vez que o jogador fez o gol da classificação diante do Ajax.

Na atual temporada, Núñez tem sido um grande destaque dos Encarnados. Aos 22 anos, o camisa nove disputou 36 partidas com as Águias nesta temporada e já balançou as redes dos rivais em 31 ocasiões, além de ter contribuído com três assistências.