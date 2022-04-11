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futebol

Clubes da Premier League lutam pela chegada de atacante do Benfica

Darwin Núñez está na mira do Manchester United, Chelsea, mas também desperta interesse na Europa...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 11:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 11:56
Darwin Núñez, atacante do Benfica, é alvo de interesse de grandes clubes da Premier League e Europa para a próxima temporada, segundo o "The Athletic". O Chelsea e o Paris Saint-Germain são dois dos principais candidatos pela contratação do jovem uruguaio.No entanto, o nome da joia já foi discutida internamente no Manchester United, que não deve contar com Cavani e Martial para a campanha seguinte. Além disso, Cristiano Ronaldo está próximo do fim de carreira e a chegada do jovem cairia como uma luva no Old Trafford.
> Veja a tabela da Champions League
Arsenal e West Ham buscaram a contratação do atacante na última janela de transferências de janeiro, mas o atleta não era negociável pelo Benfica. Na época, o clube português apostou no uruguaio para avançar na Champions League e deu certo, uma vez que o jogador fez o gol da classificação diante do Ajax.
Na atual temporada, Núñez tem sido um grande destaque dos Encarnados. Aos 22 anos, o camisa nove disputou 36 partidas com as Águias nesta temporada e já balançou as redes dos rivais em 31 ocasiões, além de ter contribuído com três assistências.
Crédito: DarwinNúñezécobiçadoporgrandesclubeseuropeusparaapróximatemporada(Foto:PatriciaDeMeloMOREIRA/AFP

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