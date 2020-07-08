Clubes da Itália observam a contratação de meio-campista do Grêmio

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O portal 'Calciomercato' divulgou uma informação relacionada a nome visto com ótimos olhos pela diretoria do Grêmio há alguns anos, o meio-campista Victor Bobsin.

Segundo o periódico europeu, duas equipes da elite na Itália tem observado a possibilidade de investirem no jogador de 20 anos de idade formado nas categorias de base do Imortal. Os times em questão são o Bologna e o Udinese sendo que o último dos citados já conta com um ex-meio-campista do Grêmio em seu plantel, Walace.

Apesar do talento promissor que já rendeu inclusive um título do Sul-Americano Sub-17 vestindo a camisa da Seleção Brasileira, ele ainda não teve oportunidade de estrear na equipe profissional comandada pelo técnico Renato Portaluppi.