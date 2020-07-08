Clubes da Itália observam a contratação de meio-campista do Grêmio

O portal 'Calciomercato' divulgou uma informação relacionada a nome visto com ótimos olhos pela diretoria do Grêmio há alguns anos, o meio-campista Victor Bobsin.
Segundo o periódico europeu, duas equipes da elite na Itália tem observado a possibilidade de investirem no jogador de 20 anos de idade formado nas categorias de base do Imortal. Os times em questão são o Bologna e o Udinese sendo que o último dos citados já conta com um ex-meio-campista do Grêmio em seu plantel, Walace.
Apesar do talento promissor que já rendeu inclusive um título do Sul-Americano Sub-17 vestindo a camisa da Seleção Brasileira, ele ainda não teve oportunidade de estrear na equipe profissional comandada pelo técnico Renato Portaluppi.
Caso os clubes citados avancem nas tratativas, tudo indica que eles terão de fazer uma longa negociação para diminuir os valores da transação. Isso porque, na última renovação de Victor com o Imortal, foi fixada multa rescisória de 60 milhões de euros (algo próximo de R$ 360 milhões) em acordo que vale até dezembro de 2021.