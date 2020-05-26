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futebol

Clubes da Inglaterra desejam a contratação de Gonzalo Higuaín

Jogador argentino entrará no último ano de contrato com os italianos, mas não tem permanência garantida em Turim. Clube dos Estados Unidos também sonha com 'Pipita'...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 22:22

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 22:22

Crédito: AFP
Com mais uma temporada de contrato com a Juventus, mas sem saber se cumprirá o vínculo até o final, o atacante Gonzalo Higuaín pode acabar voltando para a Inglaterra. De acordo com o jornal "Express", o argentino, que atuou no Chelsea, atrai o interesse de Newcastle e Wolverhampton.
O jogador também atrai interesse do DC United, dos Estados Unidos, mas em caso de uma proposta da Inglaterra o atacante poderá repensar, já que pode ver a oportunidade de fazer o último grande contrato de sua carreira, visto que está com 32 anos.
O Newcastle, que terá aporte financeiro árabe na próxima temporada, pensa em contratar grandes jogadores para seu elenco. Nomes como Philippe Coutinho, Cavani e Stones estão entre os especulados.
Já os Wolves, que vêm fazendo grandes campanhas ao longo das últimas temporadas, desejam reforçar ainda mais o elenco. O atacante Raúl Jiménez, um dos principais jogadores da equipe, pode deixar o clube.E MAIS:COLUNA DE VÍDEO: Editor do L! projeta clássico que pode definir o Campeonato AlemãoMilan se interessa pelo meia Mario Götze, que deixará o BorussiaArsenal e Tottenham brigam pela contratação de atacante do BournemouthMilan deseja renovar o contrato do goleiro Donnarumma E MAIS:

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