Clubes da Inglaterra desejam a contratação de Gonzalo Higuaín

Com mais uma temporada de contrato com a Juventus, mas sem saber se cumprirá o vínculo até o final, o atacante Gonzalo Higuaín pode acabar voltando para a Inglaterra. De acordo com o jornal "Express", o argentino, que atuou no Chelsea, atrai o interesse de Newcastle e Wolverhampton.
O jogador também atrai interesse do DC United, dos Estados Unidos, mas em caso de uma proposta da Inglaterra o atacante poderá repensar, já que pode ver a oportunidade de fazer o último grande contrato de sua carreira, visto que está com 32 anos.
O Newcastle, que terá aporte financeiro árabe na próxima temporada, pensa em contratar grandes jogadores para seu elenco. Nomes como Philippe Coutinho, Cavani e Stones estão entre os especulados.
Já os Wolves, que vêm fazendo grandes campanhas ao longo das últimas temporadas, desejam reforçar ainda mais o elenco. O atacante Raúl Jiménez, um dos principais jogadores da equipe, pode deixar o clube.E MAIS:COLUNA DE VÍDEO: Editor do L! projeta clássico que pode definir o Campeonato AlemãoMilan se interessa pelo meia Mario Götze, que deixará o BorussiaArsenal e Tottenham brigam pela contratação de atacante do BournemouthMilan deseja renovar o contrato do goleiro Donnarumma E MAIS: