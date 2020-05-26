Clubes da Inglaterra desejam a contratação de Gonzalo Higuaín

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Com mais uma temporada de contrato com a Juventus, mas sem saber se cumprirá o vínculo até o final, o atacante Gonzalo Higuaín pode acabar voltando para a Inglaterra. De acordo com o jornal "Express", o argentino, que atuou no Chelsea, atrai o interesse de Newcastle e Wolverhampton.

O jogador também atrai interesse do DC United, dos Estados Unidos, mas em caso de uma proposta da Inglaterra o atacante poderá repensar, já que pode ver a oportunidade de fazer o último grande contrato de sua carreira, visto que está com 32 anos.

O Newcastle, que terá aporte financeiro árabe na próxima temporada, pensa em contratar grandes jogadores para seu elenco. Nomes como Philippe Coutinho, Cavani e Stones estão entre os especulados.