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Clube turco anuncia a contratação do zagueiro brasileiro Wallace, que estava na Lazio

Aos 25 anos, defensor se junta ao peruano Christian Cueva no Yeni Malatyaspor...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 15:58

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 15:58
Crédito: Wallace fez 67 partidas com a camisa da Lazio (Divulgação/Malatyaspor
O Yeni Malatyaspor, que disputa a primeira divisão da Turquia, anunciou nesta quarta-feira (30) a contratação do zagueiro Wallace, que estava na Lazio, da Itália. Os valores da transferência não foram revelados.O defensor de 25 anos firmou contrato de dois anos com os turcos, com uma possível extensão por mais uma temporada. No novo clube, ele será companheiro de um jogador conhecido dos torcedores brasileiros: o peruano Christian Cueva.
Formado pelo Cruzeiro, Wallace chega ao seu quinto clube na carreira. Depois de deixar a Raposa, o zagueiro jogou por Braga e Monaco antes de chegar à Lazio por 8 milhões de euros, em 2016.
No clube italiano, Wallace fez 67 partidas e marcou dois gols, além de ter conquistado a Copa e a Supercopa da Itália.

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