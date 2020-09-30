Clube turco anuncia a contratação do zagueiro brasileiro Wallace, que estava na Lazio

O Yeni Malatyaspor, que disputa a primeira divisão da Turquia, anunciou nesta quarta-feira (30) a contratação do zagueiro Wallace, que estava na Lazio, da Itália. Os valores da transferência não foram revelados.O defensor de 25 anos firmou contrato de dois anos com os turcos, com uma possível extensão por mais uma temporada. No novo clube, ele será companheiro de um jogador conhecido dos torcedores brasileiros: o peruano Christian Cueva.