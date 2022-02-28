futebol

Clube russo será excluído da Europa League, segundo jornal alemão

Por conta dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, Spartak Moscou será desclassificado e seu adversário, RB Leipzig, estará classificado automaticamente às quartas de final...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 10:06

LanceNet

O Spartak Moscou será excluído da Europa League, segundo o "Bild". De acordo com as informações, a Uefa deve anunciar a decisão ainda nesta segunda-feira por conta dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Com isso, o RB Leipzig irá avançar automaticamente às quartas de final.No último domingo, a Uefa decidiu que não seria permitida a realização de partidas internacionais na Rússia, mas apenas em campos neutros. O Spartak Moscou cogitou jogar em Baku, no Azerbaijão, e em Ereván, na Armênia, mas o clube será eliminado de qualquer forma.
> Veja a tabela da Europa League
Na fase de grupos, o clube russo conseguiu realizar uma grande campanha no Grupo C. O Spartak Moscou encerrou a chave com Napoli e Leicester na liderança com 10 pontos conquistados e conseguiu a classificação direta às oitavas de final.
Os jogos de ida da Liga Europa acontecem entre os dias nove e dez de março, enquanto as partidas de volta serão realizadas apenas no próximo dia 17. Já as quartas de final acontecem somente no mês de abril.
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

