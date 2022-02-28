Clube russo será excluído da Europa League, segundo jornal alemão

O Spartak Moscou será excluído da Europa League, segundo o "Bild". De acordo com as informações, a Uefa deve anunciar a decisão ainda nesta segunda-feira por conta dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Com isso, o RB Leipzig irá avançar automaticamente às quartas de final.No último domingo, a Uefa decidiu que não seria permitida a realização de partidas internacionais na Rússia, mas apenas em campos neutros. O Spartak Moscou cogitou jogar em Baku, no Azerbaijão, e em Ereván, na Armênia, mas o clube será eliminado de qualquer forma.
Na fase de grupos, o clube russo conseguiu realizar uma grande campanha no Grupo C. O Spartak Moscou encerrou a chave com Napoli e Leicester na liderança com 10 pontos conquistados e conseguiu a classificação direta às oitavas de final.
Os jogos de ida da Liga Europa acontecem entre os dias nove e dez de março, enquanto as partidas de volta serão realizadas apenas no próximo dia 17. Já as quartas de final acontecem somente no mês de abril.