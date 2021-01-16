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Clube que disputará a Libertadores 2021 se interessa por Mateus Gonçalves

Atacante que não tem recebido muitas oportunidades com Guto Ferreira tem seu nome avaliado por uma possível investida do Cerro Porteño...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 12:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 12:00

Crédito: Mateus Gonçalves tem sido pouco utilizado no Vozão (Ceará SC
Um dos nomes que se mostraram importantes para o Ceará quando da campanha de permanência na Série A em 2019, o atacante Mateus Gonçalves pode estar de saída do clube de Porangabuçu neste início de ano. Isso porque, segundo informação obtida pelo Futebol Latino, o atacante está sendo sondado pelo Cerro Porteño, atual campeão paraguaio e com uma vaga garantida na próxima edição da Libertadores.Apesar de ter totalizado 32 partidas no ano de 2020 onde balançou as redes em três oportunidades, Mateus jamais foi uma das peças que o técnico Guto Ferreira teve mais em conta.
Por isso, sua saída do Alvinegro parece apenas uma questão de tempo e acerto das condições onde ele iria para uma equipe que precisa de reforços ofensivos após a saída de nomes como Diego Churín (contratado pelo Grêmio) e Haedo Valdez, que encerrou seu vínculo com o clube de Assunção.
Tendo seu melhor momento no Vozão em 2019, o atacante marcou quatro gols que ajudaram diretamente na permanência da equipe na primeira divisão nas vitórias contra Palmeiras (2 x 0), Fluminense (2 x 0), Internacional (2 x 0) e no Athletico (1x1). Além disso, foi dele também a assistência no empate com o São Paulo (1x1) para o gol de Felipe Baxola.
Já os três tentos marcados em 2020 foram em cima do mesmo rival, o Bahia, sendo um deles na final da Copa do Nordeste que consolidou o título regional do Alvinegro.

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