Clube inglês mira contratação de jovem promessa portuguesa

O Arsenal está se preparando para iniciar a negociar a contratação do meio-campista Fábio Vieira, do Porto, segundo o jornal “Record”. A expectativa dos Gunners é adquirir os serviços do jovem português na janela de transferências de janeiro. Os londrinos devem pagar o valor de 27 milhões de libras (R$ 184 milhões) da cláusula de rescisão contratual.

Além do time de Mikel Arteta, o Olympique Marseille também é outro interessado no atleta de 20 anos. No entanto, o Porto planeja fazer uma oferta lucrativa de contrato para que a grande promessa dos Dragões não deixe o clube nesta temporada. O camisa 50 tem vínculo com a equipe atual até 2022.Vieira debutou pelo time profissional no final da última temporada e aos poucos conquista espaço no time de Sérgio Conceição. Na campanha atual, o meio-campista apareceu em 12 jogos, sendo a maioria iniciando no banco de reservas, mas marcou um gol em partida válida pela Liga dos Campeões.