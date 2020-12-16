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futebol

Clube inglês mira contratação de jovem promessa portuguesa

Arsenal planeja a contratação do meio-campista Fábio Vieira, do Porto, de apenas 20 anos. Gunners estão dispostos a pagar cerca de R$ 184 milhões para ter atleta em janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 11:33

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 11:33

Crédito: Arteta pode contar com jovem promessa do Porto a partir de janeiro (AFP
O Arsenal está se preparando para iniciar a negociar a contratação do meio-campista Fábio Vieira, do Porto, segundo o jornal “Record”. A expectativa dos Gunners é adquirir os serviços do jovem português na janela de transferências de janeiro. Os londrinos devem pagar o valor de 27 milhões de libras (R$ 184 milhões) da cláusula de rescisão contratual.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
Além do time de Mikel Arteta, o Olympique Marseille também é outro interessado no atleta de 20 anos. No entanto, o Porto planeja fazer uma oferta lucrativa de contrato para que a grande promessa dos Dragões não deixe o clube nesta temporada. O camisa 50 tem vínculo com a equipe atual até 2022.Vieira debutou pelo time profissional no final da última temporada e aos poucos conquista espaço no time de Sérgio Conceição. Na campanha atual, o meio-campista apareceu em 12 jogos, sendo a maioria iniciando no banco de reservas, mas marcou um gol em partida válida pela Liga dos Campeões.

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