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futebol

Clube europeu quer Roberto Carlos como técnico a partir de janeiro

Ex-jogador não comanda uma equipe desde 2015, quando treinou o Delhi Dynamos-IND...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 15:45

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 15:45

Sem técnico depois de demitir o português Vitor Pereira, o Fenerbahçe já está no mercado em busca de um novo comandante. De acordo com a imprensa turca, um dos nomes na lista da equipe é o do ex-lateral Roberto Carlos, que atuou pelo clube como jogador entre 2007 e 2009.
+ Clube inglês mira contratação do meia Isco, do Real Madrid O principal alvo do clube era Joachim Low, ex-técnico da seleção alemã, mas o negócio não se concretizou. Após encerrar a carreira como jogador, Roberto Carlos iniciou a trajetória como técnico em 2012 no Anzhi-RUS. Depois disso, treinou Sivasspor, Akhisar Belediyespor e Delhi Dynamos.
+ Globe Soccer Awards: Mbappé é eleito melhor do mundo, e Ronaldinho recebe premiação por carreira
Sem clube desde 2015, Roberto Carlos deve voltar a Turquia no dia 15 de janeiro para assistir a partida entre Antalyaspor e Fenerbahçe. Agora, o ex-lateral passa férias no Brasil. Como jogador, somou passagem por grandes clubes como Palmeiras, Internazionale, Real Madrid e Corinthians.
Crédito: RobertoCarlospodevoltaràfunçãodetécnico(Foto:AudunBraastad/NTBScanpix/AFP

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