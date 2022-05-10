Clube espanhol quer Pochettino, que não deve seguir no PSG

O Paris Saint-Germain não deve seguir com Mauricio Pochettino no cargo como treinador para a próxima temporada, que já tem um possível destino. Segundo o jornal 'L'Équipe', o Athletic Bilbao tem o interesse na contratação do argentino.
Após uma temporada sem muito sucesso com o Paris Saint-Germain, Pochettino não deve seguir no clube. O treinador tem contrato até 2023, mas a tendência é de que não cumpra o vínculo até o final.
Com a saída do técnico Marcelino García Toral ao fim da temporada, o Athletic Bilbao já teria procurado Pochettino para negociar um acerto. O clube acredita que o argentino é o nome certo para aumentar a competitividade do time no futebol espanhol.
Na atual temporada, o Athletic Bilbao está na oitava colocação e briga por uma vaga na Europa League ou Conference League.