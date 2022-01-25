Clube espanhol acerta a chegada de atacante do Manchester United

O Sevilla acertou a contratação por empréstimo de Anthony Martial, atacante do Manchester United, na noite da última segunda-feira, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube espanhol gastará cerca de seis milhões de euros (R$ 37 milhões) entre o salário do atleta e a taxa de transferência paga aos Red Devils.No acordo fechado entre os dois clubes, não há uma cláusula de opção de compra do jogador ao fim do empréstimo. Com isso, o francês, que tem contrato com os Diabos Vermelhos até 2024, irá retornar ao Old Trafford para 2022/2023, embora uma nova negociação não possa ser descartada.