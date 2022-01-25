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futebol

Clube espanhol acerta a chegada de atacante do Manchester United

Sevilla acordou a contratação de Martial por empréstimo até o fim da temporada. Acordo entre os clubes não prevê opção de compra após o encerramento do vínculo...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 09:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 09:06
O Sevilla acertou a contratação por empréstimo de Anthony Martial, atacante do Manchester United, na noite da última segunda-feira, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube espanhol gastará cerca de seis milhões de euros (R$ 37 milhões) entre o salário do atleta e a taxa de transferência paga aos Red Devils.No acordo fechado entre os dois clubes, não há uma cláusula de opção de compra do jogador ao fim do empréstimo. Com isso, o francês, que tem contrato com os Diabos Vermelhos até 2024, irá retornar ao Old Trafford para 2022/2023, embora uma nova negociação não possa ser descartada.
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Monchi, diretor esportivo do Sevilla, trabalhou pela chegada do Martial nos últimos dois meses. Nas próximas horas, o atleta irá chegar na cidade espanhola ao lado de Philippe Lamboley, seu empresário, para a assinatura do contrato e anúncio oficial.
Na atual temporada, o camisa nove atuou em apenas 11 partidas, sendo apenas quatro como titular, e balançou as redes dos adversários uma única vez. Com Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Cavani, Rashford e Sancho, o francês perdeu espaço no elenco.
Crédito: MartialjogaránoSevillaporempréstimoatéofimdatemporada(Foto:TIMKEETON/POOL/AFP

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