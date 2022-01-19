Clube dos Emirados investe em formação de atletas brasileiros

Acostumados a buscar no futebol brasileiro bons valores para reforçar as suas equipes, clubes do Oriente Médio estão passando a focar na formação de atletas estrangeiros em seu próprio solo. Para isso, a busca não apenas por jovens jogadores, mas também por integrantes de comissão técnica, já vem ocorrendo. O Al Madam, clube sediado nos Emirados Árabes, acaba de contratar o meia Vitório Leandro, de 18 anos, e o preparador físico Cláudio Júnior. O empresário Gustavo Processy explicou o negócio.

- O talento do jogador brasileiro e o know-how dos nossos profissionais que trabalham ao seu redor é reconhecido em todo o mundo. O planejamento do Al Madam visa a formatação do jovem em terras árabes, mesmo que aos cuidados de técnicos do nosso país. Vejo com bons olhos esse projeto e creio que possa ser algo de vanguarda - disse.

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Para Gustavo, o sucesso de Vitório dentro de campo é um dos fatores que devem contribuir para a continuidade do projeto. Bem impressionados com o talento do rapaz e a forma de trabalhar de Cláudio, os árabes, segundo o empresário brasileiro, estão motivados a investir ainda mais na parceria com o futebol tupiniquim.

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- Eles historicamente admiram o nosso futebol. O fato de estarem apostando em nosso pé de obra já no nascedouro, comprova essa paixão pela nossa forma de jogar. Imagino que esse investimento naturalmente deva ter sequência e todos lucrarão, eles com o intercâmbio e nós com um mercado a ser explorado - concluiu.