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futebol

Clube de Portugal acerta com dois jovens brasileiros para a temporada

O atacante Allan e o volante Gregório inclusive já participaram de um amistoso pelo GD Marinhais, da quarta divisão portuguesa, no último fim de semana. Estreia foi com vitória...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 20:33

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 20:33
Crédito: Montagem/Arquivo Pessoal
A temporada 2020/2021 em Portugal está prestes a começar. Enquanto as equipes fazem os últimos ajustes antes do pontapé inicial, o mercado segue agitado. E os brasileiros, principalmente os jovens, seguem valorizados no país.
Uma prova disso é que o GD Marinhas, equipe da Quarta Divisão local, anunciou as contratações do atacante Allan e do volante Gregório. Ambos firmaram acordo por uma temporada com o clube português.
Allan, de 20 anos, tem passagem na base por importantes clubes do futebol brasileiro como Coritiba e Internacional. Já Gregório, de 18 anos, fez a sua formação no AD Guarulhos. Os dois já participaram, no último fim de semana, de um amistoso diante do Operário, vencido pelo GD Marinhais por 6 a 0.
O objetivo da Focco Sports, empresa que gerencia a carreira da dupla, é que eles ganhem minutagem e experiência no futebol europeu. Isso se deve ao fato de o mercado português, principalmente nas divisões inferiores, serem bastante observadas pelos clubes do Velho Continente.

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