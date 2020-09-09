Clube de Portugal acerta com dois jovens brasileiros para a temporada

Crédito: Montagem/Arquivo Pessoal

A temporada 2020/2021 em Portugal está prestes a começar. Enquanto as equipes fazem os últimos ajustes antes do pontapé inicial, o mercado segue agitado. E os brasileiros, principalmente os jovens, seguem valorizados no país.

Uma prova disso é que o GD Marinhas, equipe da Quarta Divisão local, anunciou as contratações do atacante Allan e do volante Gregório. Ambos firmaram acordo por uma temporada com o clube português.

Allan, de 20 anos, tem passagem na base por importantes clubes do futebol brasileiro como Coritiba e Internacional. Já Gregório, de 18 anos, fez a sua formação no AD Guarulhos. Os dois já participaram, no último fim de semana, de um amistoso diante do Operário, vencido pelo GD Marinhais por 6 a 0.