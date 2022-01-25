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Clube de John Textor, dono do Botafogo, busca contratação de meia do Manchester United

Donny van de Beek está na mira do Crystal Palace e do Valencia, da Espanha, mas os Red Devils pretendem contar com o holandês na próxima temporada...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 11:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 11:03
O Crystal Palace, clube de John Textor, investidor que comprou o Botafogo, e o Valencia estão interessados na contratação por empréstimo do meia Donny van de Beek, do Manchester United, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O atleta, que não tem muitas oportunidades nos Red Devils, quer minutos de jogo.Ralf Rangnick, treinador interino dos Diabos Vermelhos, está relutante com relação a saída do holandês, mas o Crystal Palace irá fazer força para ter o jogador nos próximos dias. No entanto, o Manchester United não aceitará nenhuma cláusula de opção de compra, pois conta com Van de Beek para a próxima temporada.
> Veja a tabela da Premier League
Após brilhar no Ajax e ser peça importante do elenco que levou o clube holandês à semifinal da Champions League em 2018?2019, o meia foi contratado pelos Red Devils na última temporada. No entanto, o atleta participou apenas de 50 partidas em um ano e meio, sendo a maioria entrando no decorrer dos duelos.
No Manchester United, Van de Beek também enfrenta uma forte concorrência no elenco. Ralf Rangnick tem optado por jogar com McTominay, Fred e Bruno Fernandes no meio de campo. Além do trio, o clube conta Matic, que também tem sido peça importante para o comandante alemão.
Crédito: VandeBeekestánamiradoCrystalPalaceparaorestantedatemporada(Foto:OLISCARFF/AFP

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