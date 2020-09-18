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futebol

Clube de Beckham, Inter Miami anuncia a contratação de Higuaín

Argentino rescindiu com a Juventus e ficou livre para acertar com equipe da MLS...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 10:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 10:43
Crédito: Higuaín se junta a Blaise Matuidi no novo clube (Divulgação
Agora é oficial: o Inter Miami, dos Estados Unidos, anunciou na manhã dessa sexta-feira (18) a contratação do atacante argentino Higuaín, de 32 anos. Ele já treinou com os novos companheiros. O artilheiro estava na Juventus até o fim da temporada 2019/20.Higuaín rescindiu com a Velha Senhora e se despediu do clube na quinta-feira, abrindo caminho para a contratação sem custos por parte do clube da MLS, administrado por David Beckham. Na nova equipe, o argentino terá a companhia de Blaise Matuidi, com quem atuou na Juventus.
- Eu me sinto bem, me sinto completo como jogador. Eu estou motivado para tentar uma liga nova e ajudar o clube a crescer. Meu objetivo individual é demonstrar que eu posso contribuir e continuar jogando um grande futebol aqui. Espero alcançar isso, porque tenho todas as ferramentas necessárias para ter sucesso - disse Higuaín.
Higuaín chega ao Inter Miami como um jogador designado - estes recebem um salário maior do que o estipulado pela MLS. A regra foi implantada, curiosamente, após a transferência de Beckham para o Los Angeles Galaxy, em 2007.
O Inter Miami será o sétimo clube da carreira de Higuaín. Além dos americanos e da Juventus, ele também passou por River (onde começou a carreira), Real Madrid, Napoli, Milan e Chelsea.

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