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futebol

Clube da Premier League se interessa pela contratação de Wijnaldum

Meio-campista do Paris Saint-Germain não está satisfeito na França e não descarta um retorno para a Inglaterra meses após ter deixado o Liverpool...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 09:33

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 09:33

O Arsenal está interessado na contratação de Wijnaldum, meia do Paris Saint-Germain, segundo a "Sky Sports". O holandês, que chegou ao clube francês nesta temporada, não está feliz na equipe de Mauricio Pochettino e cogita retornar à Premier League na janela de transferências de janeiro.Mikel Arteta, comandante dos Gunners, é um grande admirador do meia e a equipe de Londres estaria disposta a assumir os custos do atleta por um empréstimo até o fim da temporada. O PSG também está aberto a escutar ofertas.
> Veja a tabela da Premier League
O Newcastle também é especulado como uma outra opção para Wijnaldum, uma vez que o holandês defendeu as cores da equipe do norte da Inglaterra em 2015/2016. O clube alvinegro foi comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita e busca reforçar o elenco.
Apesar das especulações, ainda não há nenhuma oferta formal pelo jogador que tem contrato com o PSG até 2024. Na atual temporada, o camisa 18 participou de 20 partidas, mas apenas metade iniciando como titular. O meia também já anotou três gols.
Crédito: ArsenalteminteressenachegadadeWijnaldum(FRANÇOISLOPRESTI/AFP

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