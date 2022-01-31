Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Clube da Premier League acerta chegadas de Dele Alli e Van de Beek

Jogadores devem ser anunciados nas próximas horas pelo Everton, que também contratou o técnico Frank Lampard nesta segunda-feira...
LanceNet

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 15:17

Em má fase na temporada, o Everton se movimentou no mercado e contratou dois reforços para a sequência da Premier League. Além da chegada do técnico Frank Lampard, o clube também fechou com os meias Delle Alli, do Tottenham, e Donny Van de Beek, do Manchester United.+ Real Madrid chega em acordo pela contratação de Mbappé, diz jornal
De acordo com a 'Sky Sports', Dele Alli já realizou exames médicos no Everton e deve ser anunciado nas próximas horas pelo clube. Os Toffees pagaram 12 milhões de euros (R$ 71 milhões), mas o valor pode chegar até 40 milhões de euros (R$ 240 milhões) caso o atleta alcance algumas marcas.
+ Aubameyang está na Catalunha para assinar contrato com o Barcelona
Já Van de Beek chega ao Everton por empréstimo. O Manchester United cedeu o jogador até o final da atual temporada e o anúncio também deve ser realizado ainda nesta segunda-feira. Atualmente, os Toffees estão na 16ª posição da tabela, com 19 pontos e foram eliminados na Copa da Liga pelo QPR.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados