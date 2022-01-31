Clube da Premier League acerta chegadas de Dele Alli e Van de Beek

Em má fase na temporada, o Everton se movimentou no mercado e contratou dois reforços para a sequência da Premier League. Além da chegada do técnico Frank Lampard, o clube também fechou com os meias Delle Alli, do Tottenham, e Donny Van de Beek, do Manchester United.
De acordo com a 'Sky Sports', Dele Alli já realizou exames médicos no Everton e deve ser anunciado nas próximas horas pelo clube. Os Toffees pagaram 12 milhões de euros (R$ 71 milhões), mas o valor pode chegar até 40 milhões de euros (R$ 240 milhões) caso o atleta alcance algumas marcas.
Já Van de Beek chega ao Everton por empréstimo. O Manchester United cedeu o jogador até o final da atual temporada e o anúncio também deve ser realizado ainda nesta segunda-feira. Atualmente, os Toffees estão na 16ª posição da tabela, com 19 pontos e foram eliminados na Copa da Liga pelo QPR.