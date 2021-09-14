Club Brugge x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Chegou a hora estreia do PSG na Champions League. Nesta quarta-feira, o time de Mauricio Pochettino encara o Club Brugge, da Bélgica, fora de casa. Com a chance de ter Messi, Neymar e Mbappé juntos pela primeira vez, os parisienses fazem o primeiro jogo no Estádio Jan Breydel, às 16h (de Brasília).CLUB BRUGGEConsiderado como o time mais fraco de um grupo que PSG, Manchester City e RB Leipzig, o Brugge não quer ser o saco de pancadas. Com a missão de vencer grandes clubes, o time de Philippe Clement terá duro compromisso na estreia na competição continental.

Para esta partida, os belgas não terão a presença de Balanta e Izquierdo, ambos lesionados. O brasileiro Wesley é dúvida para o jogo.

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PARIS SAINT-GERMAINCom uma janela de transferências impecável, o PSG garantiu reforços para todos os setores do campo, incluindo a chegada de Lionel Messi. Com o objetivo de conquistar a Champions League pela primeira vez, os franceses chegam como um dos favoritos ao título.

- É uma competição imprevisível, por isso é a mais atraente de se jogar. É preciso ter sorte para vencê-la. Todas as equipes que participam são fortes e grandes investimentos foram feitos para conquistar a Champions. Temos a responsabilidade e a pressão, mas ao mesmo tempo a possibilidade de fazer história. Vamos desfrutar da experiência - disse Pochettino.

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Club Brugge x Paris Saint-GermainChampions LeagueGrupo A - 1ª Rodada​Data e horário: 15/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL)Árbitro: Sandro Schärer (SUI)Assistentes: Stephane De Almeida (SUI) e Bekim Zogaj (SUI)Transmissão: TNT e HBO Max

PROVÁVEIS TIMES

CLUB BRUGGE (Técnico: Philippe Clement)Mignolet; Mata, Mechele, Nsoki e Sobol; Vormer, Rits e Vanaken; Sowah, De Ketelaere e Lang.

Desfalques: Éder Balanta e José Izquierdo (lesionados); Wesley (dúvida).

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas (Donnarumma); Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Paredes, Ander Herrera e Wijnaldum; Messi, Mbappé e Neymar.