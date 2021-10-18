Club Brugge x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Chegou a hora da bola rolar novamente pelo principal torneio de clubes do planeta. Nesta terça-feira, a Champions League está de volta e com promessa de jogo grande na Bélgica. Pelo Grupo A, o Manchester City visita o Club Brugge, no Estádio Jan Breydel, às 13h45 (de Brasília).CLUB BRUGGEDado como saco de pancadas no sorteio dos grupos, o Brugge surpreendeu nas duas primeiras partidas e ainda está invicto na Champions League. Com um empate contra o PSG e uma vitória diante do RB Leipzig, o técnico Philippe Clement acredita em mais um bom resultado contra o Manchester City.

- Somos realistas. Pessoalmente, acho que Bayern e City são as duas melhores equipes do mundo neste momento. Sabemos que amanhã será um desafio. Mas é bom ver pessoas a começando acreditar que o Brugge também pode apresentar boas atuações nesse nível após os dois primeiros jogos - disse Clement.

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MANCHESTER CITYAntes do jogo, o técnico Pep Guadiola elogiou bastante o Brugge e afirmou que os Cityzens não terão vida fácil na Bélgica. Com uma vitória e uma derrota em dois jogos, contra RB Leipzig e PSG, respectivamente, o catalão frisou que sua equipe pensa única e exclusivamente na classificação para o mata-mata.

- O Club Brugge é uma equipe de topo. Vimos sua fisicalidade, eles sabem o que fazer, são incrivelmente agressivos, muita qualidade desde o início. Vamos para lá, faltam quatro jogos, 12 pontos para lutar pela classificação para as oitavas de final - disse Guardiola.

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Club Brugge x Manchester CityChampions LeagueGrupo A - 3ª Rodada​Data e horário: 19/10/2021, às 13h45 (de Brasília)​Local: Estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL)Árbitro: István Kovács (ROM)Assistentes: Vasile Florin Marinescu (ROM) e Ovidiu Artene (ROM)Transmissão: TNT e HBO Max

PROVÁVEIS TIMES

CLUB BRUGGE (Técnico: Philippe Clement)Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki e Sobol; Vormer, Rits e Vanaken; Sowah, De Ketelaere e Lang.

Desfalques: Ninguém.

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e Zinchenko; Gündogan, Fernandinho e De Bruyne; Gabriel Jesus, Foden e Jack Grealish.