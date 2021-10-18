Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Club Brugge x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
futebol

Club Brugge x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Equipe de Pep Guardiola ocupa a terceira colocação do Grupo A e vem de derrota para o Paris Saint-Germain. Belgas ainda estão invictos depois de duas rodadas no torneio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 15:56

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 15:56

Crédito: OLI SCARFF / AFP
Chegou a hora da bola rolar novamente pelo principal torneio de clubes do planeta. Nesta terça-feira, a Champions League está de volta e com promessa de jogo grande na Bélgica. Pelo Grupo A, o Manchester City visita o Club Brugge, no Estádio Jan Breydel, às 13h45 (de Brasília).CLUB BRUGGEDado como saco de pancadas no sorteio dos grupos, o Brugge surpreendeu nas duas primeiras partidas e ainda está invicto na Champions League. Com um empate contra o PSG e uma vitória diante do RB Leipzig, o técnico Philippe Clement acredita em mais um bom resultado contra o Manchester City.
- Somos realistas. Pessoalmente, acho que Bayern e City são as duas melhores equipes do mundo neste momento. Sabemos que amanhã será um desafio. Mas é bom ver pessoas a começando acreditar que o Brugge também pode apresentar boas atuações nesse nível após os dois primeiros jogos - disse Clement.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
MANCHESTER CITYAntes do jogo, o técnico Pep Guadiola elogiou bastante o Brugge e afirmou que os Cityzens não terão vida fácil na Bélgica. Com uma vitória e uma derrota em dois jogos, contra RB Leipzig e PSG, respectivamente, o catalão frisou que sua equipe pensa única e exclusivamente na classificação para o mata-mata.
- O Club Brugge é uma equipe de topo. Vimos sua fisicalidade, eles sabem o que fazer, são incrivelmente agressivos, muita qualidade desde o início. Vamos para lá, faltam quatro jogos, 12 pontos para lutar pela classificação para as oitavas de final - disse Guardiola.
+ Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 20 finalistas do prêmio Golden Boy 2021FICHA TÉCNICA
Club Brugge x Manchester CityChampions LeagueGrupo A - 3ª Rodada​Data e horário: 19/10/2021, às 13h45 (de Brasília)​Local: Estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL)Árbitro: István Kovács (ROM)Assistentes: Vasile Florin Marinescu (ROM) e Ovidiu Artene (ROM)Transmissão: TNT e HBO Max
PROVÁVEIS TIMES
CLUB BRUGGE (Técnico: Philippe Clement)Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki e Sobol; Vormer, Rits e Vanaken; Sowah, De Ketelaere e Lang.
Desfalques: Ninguém.
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e Zinchenko; Gündogan, Fernandinho e De Bruyne; Gabriel Jesus, Foden e Jack Grealish.
Desfalques: Ferrán Torres (lesionado).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados