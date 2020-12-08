Clima sobre volta de Jean Pyerre no Grêmio é de mistério

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

A ideia no Grêmio pensando na abertura do confronto pela Copa Libertadores diante do Santos parece ser bem clara no quesito de não passar informações que possam dar maiores pistas sobre o 11 inicial da equipe para o duelo da próxima quarta-feira (9) na Arena.

Uma das peças mais destacadas dentro da "arrancada" vivida pelos comandados de Renato Portaluppi, o meia Jean Pyerre é uma das principais incógnitas por conta das dores musculares que apresentou no 2 a 0 diante do Guaraní-PAR. No banco de reservas durante a goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, ele não foi acionado.

Falando com o 'SporTV' na última segunda-feira (7) em participação no programa 'Bem, Amigos!', ele se esquivou do questionamento ao exaltar a variedade de peças existentes no plantel em caso da necessidade de substituí-lo:

- Graças a Deus não teve nada a ver com a lesão antiga, mas é por uma sequência de jogos que eu não tinha faz tempo. Mas isso (de jogar contra o Santos) quem vai definir é o professor (Renato). O mais importante é eu estar bem e não acontecer o que aconteceu ano passado, algo que não quero mais. Por isso estou até com trauma. Agora fica nas mãos do professor. Mas o grupo é muito forte, tem bastante jogadores para as posições, para repor. Quem jogar vai se sair muito bem.