Clessione comemora gols marcados em vitória do Pinheiro: 'Procurando dar o meu melhor no dia a dia'

Na última semana, o Pinheiro (MA) venceu um amistoso contra equipe de Santa Helena por 3 a 1. Um dos destaques da partida foi o centroavante Clessione, que marcou dois gols no jogo. Após o duelo, o atacante destacou o esforço diário nos treinos para ajudar o time e já projetou o inicio do Campeonato Maranhense.> Fábio lidera a lista: confira os jogadores mais velhos em atividade no Brasil- Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de estar sempre me abençoando. Estou procurando dar o meu melhor no dia a dia, usando o esforço para evoluir cada vez mais nos treinos para quando chegar a oportunidade dentro de campo, fazer sempre o melhor e a ajudar minha equipe. Assim, tive a felicidade de fazer dois gols, e o time saiu com o resultado positivo na partida.