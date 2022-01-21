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Clessione comemora gols marcados em vitória do Pinheiro: 'Procurando dar o meu melhor no dia a dia'

O centroavante comemorou os gols marcados no amistoso e destacou o esforço diário nos treinos para ajudar o Pinheiro Atlético Clube...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 23:12

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 23:12

Na última semana, o Pinheiro (MA) venceu um amistoso contra equipe de Santa Helena por 3 a 1. Um dos destaques da partida foi o centroavante Clessione, que marcou dois gols no jogo. Após o duelo, o atacante destacou o esforço diário nos treinos para ajudar o time e já projetou o inicio do Campeonato Maranhense.> Fábio lidera a lista: confira os jogadores mais velhos em atividade no Brasil- Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de estar sempre me abençoando. Estou procurando dar o meu melhor no dia a dia, usando o esforço para evoluir cada vez mais nos treinos para quando chegar a oportunidade dentro de campo, fazer sempre o melhor e a ajudar minha equipe. Assim, tive a felicidade de fazer dois gols, e o time saiu com o resultado positivo na partida.
- E estou me preparando 100% fisicamente para o início do estadual, e estar bem para ter um bom desempenho quando chegar as oportunidades - completou o jogador.
O Pinheiro estreia no Campeonato Maranhense já neste sábado, dia 22 de Janeiro. A partida acontece no Estádio Costa Rodrigues, às 17h, contra o Juventudes Samas.
Crédito: ClessioneéatacantedoPinheiro(Foto:Divulgação

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