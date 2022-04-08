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Clermont Foot x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Líder da Ligue 1 está na ponta da tabela com sobras para o Olympique de Marseille, o segundo colocado, e deve ter o trio Messi, Neymar e Mbappé à disposição...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 13:19
A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Francês, que está chegando em suas últimas rodadas. Neste sábado, o líder Paris Saint-Germain visita o Clermont Foot, que briga contra o rebaixamento. O jogo acontece no Estádio Gabriel-Montpied, às 16h (de Brasília).CLERMONT FOOTNovidade na primeira divisão do Campeonato Francês nesta temporada, o Clermont tenta evitar o rebaixamento. Atualmente, a equipe de Pascal Gastien ocupa a 17ª colocação, uma acima do Z-3, com 28 pontos. Na última rodada, o time perdeu para o Nantes por 3 a 2.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
PARIS SAINT-GERMAINCaminhando a passos largos para conquistar o título depois de ser vice na temporada passada, o PSG espera mais uma vitória para seguir perto do troféu. Com 68 pontos, o time de Neymar e Messi vem de goleada sobre o Lorient, por 5 a 1, em casa.
+ Saiba quais são os 20 jogadores mais valiosos das quartas de final da Champions LeagueFICHA TÉCNICA
Clermont Foot x Paris Saint-GermainLigue 1 - Campeonato Francês31ª Rodada​Data e horário: 09/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Gabriel-Montpied, em Clermont-Ferrand (FRA)Árbitro: Eric WattelierAssistentes: Djemel Zitouni e Frédéric HaquetteTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
CLERMONT FOOT (Técnico: Pascal Gastien)Djoco; Zedadka, Seidu, Ogier e Mendy; Khaoui, Magnin e Busquets; Lucas da Cunha, Bayo e Dossou.
Desfalques: Samed (suspenso).
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuni Mendes; Danilo Pereira, Gueye e Wijnaldum; Messi, Mbappé e Neymar.
Desfalques: Paredes, Diallo, Ander Herrera, Draxler, Gharbi, Keylor Navas e Kurzawa (lesionados).
Crédito: ParisSaint-GermainlideraoCampeonatoFrancêscom68pontos(Foto:Divulgação/SiteoficialdoPSG

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