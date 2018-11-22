Cleiton Marcelino será o treinador do Serra na temporada 2019

Cleiton Marcelino é o novo treinador do Serra. O anúncio foi feito na quarta-feira nas redes sociais do clube. O profissional chega para comandar o Tricolor Serrano na temporada 2019, onde a equipe disputa quatro competições: Campeonato Capixaba, Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro e Copa Espírito Santo.
O Serra será o terceiro clube da carreira de Cleiton Marcelino. Antes do Tricolor Serrano, o treinador acumulou passagens pelo Espírito Santo e Atlético-ES.
No Santão, Marcelino ficou com o vice-campeonato da Copa ES 2017 e levou a equipe até as oitavas de final da Série D 2017. Pelo Galo da Vila, seu último trabalho, o técnico conquistou seu segundo vice-campeonato da Copa ES, em 2018.
Marcelino chega para substituir Charles de Almeida, que comandou o Serra em todo o ano de 2018 e levou o clube à conquista do sexto título do Campeonato Capixaba da sua história e à semifinal da Copa Espírito Santo.