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Cléber Gaúcho comemora título inédito pelo Grêmio Anápolis: 'Alegria muito grande'

O Grêmio Anápolis venceu o Vila Nova, nos pênaltis, no último domingo e conquistou o primeiro título do Campeonato Goiano em 22 anos de história...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 13:52

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 13:52
Crédito: Divulgação
O Grêmio Anápolis venceu o Vila Nova, nos pênaltis, no último domingo e conquistou o primeiro título do Campeonato Goiano em 22 anos de história. Comandado por Cléber Gaúcho, a equipe de Anápolis foi um dos destaques da competição nesta temporada e também foi responsável por eliminar o Atlético Goianiense nas semifinais.> Como seriam as camisas dos clubes se fossem inspiradas nos escudos?Campeão como jogador, em 2006, pelo Goiás, Cléber Gaúcho repetiu a dose como treinador e levou a equipe de Anápolis ao título estadual desta temporada. Após a partida, o treinador dividiu os méritos com os atletas e comemorou o feito inédito.
- É uma alegria muito grande, esses atletas são guerreiros e merecedores. Estou tendo a oportunidade de ser campeão como atleta e agora como técnico também, é merecimento do grupo, que trabalhou demais. Não que os outros não tenham trabalhado, mas nós merecemos - afirmou.
A partida do último domingo também foi decidida nas penalidades e, de acordo com Cléber, a equipe estava preparada para encarar a decisão nas penalidades.
- Nós fizemos mais de 900 cobranças de pênalti com mais de 80% de aproveitamento. Sabíamos que se fosse para essa disputa dificilmente nós iríamos perder. É um grupo aguerrido, que trabalha forte e quer vencer sempre - explicou o treinador.

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