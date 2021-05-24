Cléber Gaúcho comemora título inédito pelo Grêmio Anápolis: 'Alegria muito grande'

Crédito: Divulgação

O Grêmio Anápolis venceu o Vila Nova, nos pênaltis, no último domingo e conquistou o primeiro título do Campeonato Goiano em 22 anos de história. Comandado por Cléber Gaúcho, a equipe de Anápolis foi um dos destaques da competição nesta temporada e também foi responsável por eliminar o Atlético Goianiense nas semifinais.> Como seriam as camisas dos clubes se fossem inspiradas nos escudos?Campeão como jogador, em 2006, pelo Goiás, Cléber Gaúcho repetiu a dose como treinador e levou a equipe de Anápolis ao título estadual desta temporada. Após a partida, o treinador dividiu os méritos com os atletas e comemorou o feito inédito.

- É uma alegria muito grande, esses atletas são guerreiros e merecedores. Estou tendo a oportunidade de ser campeão como atleta e agora como técnico também, é merecimento do grupo, que trabalhou demais. Não que os outros não tenham trabalhado, mas nós merecemos - afirmou.

A partida do último domingo também foi decidida nas penalidades e, de acordo com Cléber, a equipe estava preparada para encarar a decisão nas penalidades.