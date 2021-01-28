Cléber fala em fazer história pelo Ceará

Crédito: Felipe Santos/Ceará

Após vencer o Palmeiras no fim de semana, o Ceará chegou aos 45 pontos, escapou de vez do rebaixamento e agora começa a projetar voos mais altos na reta final do Campeonato Brasileiro.

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Com a real possibilidade de brigar por uma vaga na Libertadores, o elenco está fechado para ‘seis finais’ e espera marcar o seu nome na história do Vozão.

‘Tivemos um crescimento muito grande durante a competição. Chegamos aos 45 pontos faltando muitos jogos. Está todo mundo contente, mas ninguém quer parar por aqui. O grupo quer marcar seu nome na história do clube, mas para isso temos de nos dedicar ao máximo, encarar esses próximos seis jogos como seis finais, para que a gente possa surpreender lá na frente’, ressaltou.

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