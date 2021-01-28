AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Cléber fala em fazer história pelo Ceará

Atacante está empolgado com o bom momento do Vozão e espera vencer o Athletico no Castelão...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 17:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 17:12
Crédito: Felipe Santos/Ceará
Após vencer o Palmeiras no fim de semana, o Ceará chegou aos 45 pontos, escapou de vez do rebaixamento e agora começa a projetar voos mais altos na reta final do Campeonato Brasileiro.
+ Veja as duplas de ataque com mais gols em uma edição de Brasileirão
Com a real possibilidade de brigar por uma vaga na Libertadores, o elenco está fechado para ‘seis finais’ e espera marcar o seu nome na história do Vozão.
‘Tivemos um crescimento muito grande durante a competição. Chegamos aos 45 pontos faltando muitos jogos. Está todo mundo contente, mas ninguém quer parar por aqui. O grupo quer marcar seu nome na história do clube, mas para isso temos de nos dedicar ao máximo, encarar esses próximos seis jogos como seis finais, para que a gente possa surpreender lá na frente’, ressaltou.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebe o Athletico neste domingo, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), pela 33ª jornada do torneio nacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renomado consultor de gestão, Oscar Motomura morre aos 82 anos
Imagem de destaque
Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições
Grupo Alibaba é um dos interessados em projeto de aeroporto logístico em Guarapari
Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados