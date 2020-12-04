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futebol

Cléber espera confirmar a fama de carrasco do Bahia

Atacante anotou um gol em cima do Esquadrão de Aço no 1º turno e quer repetir a dose neste fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 17:51

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 17:51

Crédito: Ceará/Felipe Santos
Após golear o Vasco da Gama fora de casa, o Ceará foca as atenções no Bahia e tenta se aproveitar do momento ruim do rival no clássico nordestino, que será disputado na Arena Fonte Nova.Uma das esperanças de gol do Vozão é o atacante Cléber, que marcou no primeiro turno e quer repetir a dose neste fim de semana.
‘A gente, sempre que joga contra o Bahia, costuma fazer bons jogos. Isso acaba facilitando lá na frente quando a bola chega. Eu tô conseguindo fazer os gols e, esse próximo jogo, a gente pretende sair com os três pontos de lá’.
Classificação
Após 23 partidas disputadas, o Ceará aparece na 11ª colocação, com 29 pontos.

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