Cléber espera confirmar a fama de carrasco do Bahia

Após golear o Vasco da Gama fora de casa, o Ceará foca as atenções no Bahia e tenta se aproveitar do momento ruim do rival no clássico nordestino, que será disputado na Arena Fonte Nova.Uma das esperanças de gol do Vozão é o atacante Cléber, que marcou no primeiro turno e quer repetir a dose neste fim de semana.