Cléber espera confirmar a fama de carrasco do Bahia

Após golear o Vasco da Gama fora de casa, o Ceará foca as atenções no Bahia e tenta se aproveitar do momento ruim do rival no clássico nordestino, que será disputado na Arena Fonte Nova.Uma das esperanças de gol do Vozão é o atacante Cléber, que marcou no primeiro turno e quer repetir a dose neste fim de semana.
‘A gente, sempre que joga contra o Bahia, costuma fazer bons jogos. Isso acaba facilitando lá na frente quando a bola chega. Eu tô conseguindo fazer os gols e, esse próximo jogo, a gente pretende sair com os três pontos de lá’.
Classificação
Após 23 partidas disputadas, o Ceará aparece na 11ª colocação, com 29 pontos.