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Cléber comenta sobre a boa fase com a camisa do Ceará

Atacante é o grande nome do Vozão na retomada do futebol e anotou quatro gols, dois deles no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 00:54

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 00:54

Crédito: Ceará/Felipe Santos
O grande nome do Ceará na retomada do futebol é o atacante Cléber. Com apenas 19 anos, ele anotou quatro gols, sendo um deles na noite desta quarta-feira e por muito pouco não deu a vitória ao Vozão diante do Grêmio.Contente com o seu desempenho, o jogador faz questão de agradecer aos companheiros pela boa fase dentro das quatro linhas.
‘Estou muito feliz com essa sequência. Agradeço muito os companheiros por estarem dando essa oportunidade para que eu faça o gol’, afirmou ao Premiere.
No fim de semana, Cléber terá mais uma missão pela frente, quando o Vozão encara o embalado Atlético-MG, no Mineirão.

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