Cléber comenta sobre a boa fase com a camisa do Ceará

O grande nome do Ceará na retomada do futebol é o atacante Cléber. Com apenas 19 anos, ele anotou quatro gols, sendo um deles na noite desta quarta-feira e por muito pouco não deu a vitória ao Vozão diante do Grêmio.Contente com o seu desempenho, o jogador faz questão de agradecer aos companheiros pela boa fase dentro das quatro linhas.
‘Estou muito feliz com essa sequência. Agradeço muito os companheiros por estarem dando essa oportunidade para que eu faça o gol’, afirmou ao Premiere.
No fim de semana, Cléber terá mais uma missão pela frente, quando o Vozão encara o embalado Atlético-MG, no Mineirão.