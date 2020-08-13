Cléber comenta sobre a boa fase com a camisa do Ceará

O grande nome do Ceará na retomada do futebol é o atacante Cléber. Com apenas 19 anos, ele anotou quatro gols, sendo um deles na noite desta quarta-feira e por muito pouco não deu a vitória ao Vozão diante do Grêmio.Contente com o seu desempenho, o jogador faz questão de agradecer aos companheiros pela boa fase dentro das quatro linhas.