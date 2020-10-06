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futebol

Clayton, ex-Atlético-MG e Vasco, assina com o Dínamo de Kiev

Atacante revelado pelo Figueirense e com passagens por Corinthians
e Bahia estava sem clube e não joga desde novembro de 2019...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:50

LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 15:50
Crédito: Clayton não marcou gols em 2019 (Divulgação/Twitter do Dínamo de Kiev
Sem entrar em campo desde novembro do ano passado, o atacante Clayton encontrou um novo clube para a temporada 2020/21. O jogador de 24 anos foi anunciado como reforço do Dínamo de Kiev, da Ucrânia. A duração do contrato não foi informada. O último clube de Clayton foi o Vasco, clube onde atuou emprestado pelo Atlético-MG. A última vez que o atleta entrou em campo profissionalmente foi na 31ª rodada do Brasileiro de 2019. Na partida, o Vasco foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, em São Januário.
Além de Vasco e Atlético-MG, Clayton vestiu as camisas de Figueirense, onde surgiu bem para o cenário nacional, Corinthians e Bahia. O jogador não balança as redes desde o dia 27 de outubro de 2018, quando defendia o Tricolor Baiano. O Dínamo de Kiev será a primeira experiência do atleta no exterior.

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