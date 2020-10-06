Clayton, ex-Atlético-MG e Vasco, assina com o Dínamo de Kiev

Sem entrar em campo desde novembro do ano passado, o atacante Clayton encontrou um novo clube para a temporada 2020/21. O jogador de 24 anos foi anunciado como reforço do Dínamo de Kiev, da Ucrânia. A duração do contrato não foi informada. O último clube de Clayton foi o Vasco, clube onde atuou emprestado pelo Atlético-MG. A última vez que o atleta entrou em campo profissionalmente foi na 31ª rodada do Brasileiro de 2019. Na partida, o Vasco foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, em São Januário.