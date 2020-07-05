Cláusula de rescisão de Lautaro Martínez termina nesta semana

A cláusula de rescisão de Lautaro Martínez com a Inter de Milão está próxima de ser terminada. Segundo a imprensa italiana, a diretoria do clube italiano está com expectativa de conseguir manter o argentino para a temporada 20/21. O valor da multa de Lautaro é de 111 milhões de euros (cerca de R$ 665 milhões). O prazo é até o dia 7 de julho (terça-feira). Após essa data, terá que negociar diretamente com a Inter de Milão.