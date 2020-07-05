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futebol

Cláusula de rescisão de Lautaro Martínez termina nesta semana

Se algum clube quiser pagar a multa, terá até a próxima terça-feira (7) para fazê-lo...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 19:13

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 19:13

Crédito: AFP
A cláusula de rescisão de Lautaro Martínez com a Inter de Milão está próxima de ser terminada. Segundo a imprensa italiana, a diretoria do clube italiano está com expectativa de conseguir manter o argentino para a temporada 20/21. O valor da multa de Lautaro é de 111 milhões de euros (cerca de R$ 665 milhões). O prazo é até o dia 7 de julho (terça-feira). Após essa data, terá que negociar diretamente com a Inter de Milão.
Lautaro Martínez vem sendo um dos principais jogadores do clube italiano. Na atual temporada, participou de 37 jogos, marcou 17 gols e deu cinco assistências.

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