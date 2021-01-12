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Claudio Winck comemora boa fase no Marítimo e classificação na Taça de Portugal: 'Orgulhoso pelo trabalho'

Lateral-direito deixou o Vasco da Gama em setembro de 2020 e hoje é titular do time da Ilha da Madeira, que é comandado pelo também brasileiro Milton Mendes...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 20:18

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 20:18

Crédito: Reprodução / Instagram
Titular absoluto do Marítimo (POR), o lateral-direito Claudio Winck vive boa fase na equipe da Ilha da Madeira. Homem de confiança do técnico brasileiro Milton Mendes, o atleta celebrou a classificação para as quartas de final da Taça de Portugal após bater o Sporting por 2 a 0 na última segunda-feira.
+ Veja a tabela do Campeonato Português- Fizemos um jogo seguro e comemoramos muito a classificação na Taça de Portugal. Sei que todos estão empenhados para fazermos uma grande temporada e trabalhamos para seguir com bons resultados em todas as competições - disse o lateral.
+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021
Claudio Winck chegou a Portugal em setembro de 2020, após deixar o Vasco. O jogador disse que está feliz no novo clube e acredita que a boa fase se deve à sequência que vem tendo em solo lusitano.
- Estou orgulhoso pelo trabalho do nosso grupo e me sinto muito feliz aqui. Era o que eu precisava e tinha certeza que poderia render muito para a equipe a partir do momento que tivesse sequência em campo - completou.

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