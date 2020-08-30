Claudio Bravo é oficializado como reforço do Betis

Crédito: Divulgação/Betis

Claudio Bravo é o novo reforço do Real Betis. O goleiro chileno, que estava no Manchester City, assinou com o clube espanhol por uma temporada e opção de estender o vínculo por mais um ano.

Será o retorno do chileno à Espanha. No país, ele já atuou pela Real Sociedad, entre 2006 e 2014, e pelo Barcelona, entre 2014 e 2016. Nas duas últimas temporadas esteve no Manchester City, onde esteve em campo durante 61 partidas.