Claudio Bravo é oficializado como reforço do Betis

Claudio Bravo é o novo reforço do Real Betis. O goleiro chileno, que estava no Manchester City, assinou com o clube espanhol por uma temporada e opção de estender o vínculo por mais um ano.
Será o retorno do chileno à Espanha. No país, ele já atuou pela Real Sociedad, entre 2006 e 2014, e pelo Barcelona, entre 2014 e 2016. Nas duas últimas temporadas esteve no Manchester City, onde esteve em campo durante 61 partidas.
Com 37 anos, Claudio Bravo já venceu a liga chilena duas vezes, duas LaLiga, duas Copa del Rey, uma Supertaça Espanhola, uma Liga dos Campeões, uma SuperTaça Europeia, uma Copa do Mundo de Clubes, duas Premier League, uma FA Cup, três EFL Cups e duas Community Shields.