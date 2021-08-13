Claudinho é anunciado no Zenit com dança ao som de The Weeknd

O Zenit anunciou a contratação do meia-atacante Claudinho, ex-Bragantino, nesta sexta-feira. O atleta, que assinou contrato até 2026 e irá vestir a camisa 11 da equipe russa, chegou embalado pelo som de The Weeknd, um dos principais artistas pop do cenário mundial.
- Gostei muito do processo de filmagem, isso nunca aconteceu na minha vida. Quero deixar minha marca na história do Zenit, então foi bom ver o anúncio. Gostei especialmente da música.
O atleta irá reencontrar Malcom, atleta da Seleção Olímpica e autor do gol que deu a medalha de ouro ao Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e espera conquistar títulos na Rússia.
- Segundo ele, o clube tem uma infraestrutura muito boa e estou vendo tudo com meus próprios olhos. Quero mostrar o meu melhor lado, ajudas a equipe e os meus parceiros ocm assistências e gols e ganhar títulos.