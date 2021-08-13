Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Claudinho é anunciado no Zenit com dança ao som de The Weeknd

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio irá vestir a camisa 11 e afirma que irá buscar conquistar títulos com a equipe russa...
LanceNet

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 08:31

O Zenit anunciou a contratação do meia-atacante Claudinho, ex-Bragantino, nesta sexta-feira. O atleta, que assinou contrato até 2026 e irá vestir a camisa 11 da equipe russa, chegou embalado pelo som de The Weeknd, um dos principais artistas pop do cenário mundial.
- Gostei muito do processo de filmagem, isso nunca aconteceu na minha vida. Quero deixar minha marca na história do Zenit, então foi bom ver o anúncio. Gostei especialmente da música.
O atleta irá reencontrar Malcom, atleta da Seleção Olímpica e autor do gol que deu a medalha de ouro ao Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e espera conquistar títulos na Rússia.
- Segundo ele, o clube tem uma infraestrutura muito boa e estou vendo tudo com meus próprios olhos. Quero mostrar o meu melhor lado, ajudas a equipe e os meus parceiros ocm assistências e gols e ganhar títulos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados