Claudinho chega na Rússia e fala em ser campeão pelo Zenit: 'Darei meu máximo'

O meio-campista Claudinho, ex-jogador do Red Bull Bragantino, reforçou o Zenit nesta janela de transferências. Ao chegar em São Petesburgo, o brasileiro que foi ouro nas Olimpíadas falou sobre o seu desejo de ser campeão pela equipe russa.
Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:59
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