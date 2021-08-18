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Claudinho chega na Rússia e fala em ser campeão pelo Zenit: 'Darei meu máximo'

Meio-campista que deixou o Red Bull Bragantino e conquistou o ouro nas Olimpíadas de Tóquio já falou como jogador do Zenit...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 18:59
O meio-campista Claudinho, ex-jogador do Red Bull Bragantino, reforçou o Zenit nesta janela de transferências. Ao chegar em São Petesburgo, o brasileiro que foi ouro nas Olimpíadas falou sobre o seu desejo de ser campeão pela equipe russa.

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