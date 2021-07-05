Claudinei quer CRB focado após vitória em clássico cobre o CSA

Com mais de 150 jogos com a camisa do CRB, o volante Claudinei destacou a intensidade que o grupo precisa ter nas próximas partidas da temporada. Segundo o atleta, a meta é melhorar o desempenho em campo em 2021.- Estamos trabalhando para que a equipe possa melhorar o desempenho em campo na temporada.Temos que ter um ritmo forte para que as coisas aconteçam como estamos planejando em 2021 - disse.