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futebol

Claudinei quer CRB focado após vitória em clássico cobre o CSA

Volante pediu foco ao elenco e quer inspiração após vitória importante...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:48
Crédito: Douglas Araújo / Divulgação / CRB
Com mais de 150 jogos com a camisa do CRB, o volante Claudinei destacou a intensidade que o grupo precisa ter nas próximas partidas da temporada. Segundo o atleta, a meta é melhorar o desempenho em campo em 2021.- Estamos trabalhando para que a equipe possa melhorar o desempenho em campo na temporada.Temos que ter um ritmo forte para que as coisas aconteçam como estamos planejando em 2021 - disse.
Claudinei ainda falou sobre o segundo semestre intenso do clube.- Vamos ter um segundo semestre intenso pela frente e temos que estar preparados. Sabemos da responsabilidade que teremos nos próximos meses.

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