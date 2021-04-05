Claudinei pede intensidade ao elenco do CRB para o restante da temporada

Um dos principais nomes do CRB e ídolo do clube alagoano, o volante Claudinei pediu intensidade máxima do grupo nas próximas partidas da temporada. Segundo ele, a meta é continuar melhorando o desempenho em campo em 2021.- Nossa equipe vem fazendo uma boa temporada até aqui e com potencial de crescimento. Temos que manter a intensidade agora para melhorarmos nosso desempenho em campo nas próximas semanas. O grupo está muito focado.