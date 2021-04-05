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futebol

Claudinei pede intensidade ao elenco do CRB para o restante da temporada

Experiente volante destacou boa fase da equipe em 2021 e quer manter ritmo para fazer grande ano no clube alagoano...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 15:56

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 15:56
Crédito: Douglas Araújo / Divulgação / CRB
Um dos principais nomes do CRB e ídolo do clube alagoano, o volante Claudinei pediu intensidade máxima do grupo nas próximas partidas da temporada. Segundo ele, a meta é continuar melhorando o desempenho em campo em 2021.- Nossa equipe vem fazendo uma boa temporada até aqui e com potencial de crescimento. Temos que manter a intensidade agora para melhorarmos nosso desempenho em campo nas próximas semanas. O grupo está muito focado.
Claudinei ainda destacou o bom momento que vive no Galo e vai seguir treinando forte para que a boa fase não termine tão cedo no clube.- Estou passando por um ótimo momento na temporada e feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que iniciamos o ano. Vou trabalhar muito para manter esse ritmo forte durante todo o ano de 2021 - completou Claudinei.

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