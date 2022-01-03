Claudinei Oliveira renova contrato com o Avaí

Fim do mistério no Avaí. Através do novo gerente de futebol, William Tomas, o Leão confirmou que o técnico Claudinei Oliveira segue no cargo.

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O acordo foi costurado nos últimos dias e o desfecho positivo acalmou a torcida, que temeu iniciar a temporada sem treinador.

Com a permanência garantida, o Avaí dá sequência ao seu planejamento na temporada 2022 em busca de reforços.

2021 positivo

Desde a sua chegada na temporada passada, Claudinei Oliveira faturou o Catarinense e recolocou o clube na elite do futebol nacional.