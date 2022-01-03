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futebol

Claudinei Oliveira renova contrato com o Avaí

Treinador renovou o seu vinculo por mais uma temporada junto ao Leão da Ressacada...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 15:51

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 15:51

Fim do mistério no Avaí. Através do novo gerente de futebol, William Tomas, o Leão confirmou que o técnico Claudinei Oliveira segue no cargo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O acordo foi costurado nos últimos dias e o desfecho positivo acalmou a torcida, que temeu iniciar a temporada sem treinador.
Com a permanência garantida, o Avaí dá sequência ao seu planejamento na temporada 2022 em busca de reforços.
2021 positivo
Desde a sua chegada na temporada passada, Claudinei Oliveira faturou o Catarinense e recolocou o clube na elite do futebol nacional.
Crédito: ClaudineiOliveiraficanoAvaí(AndréPalma/Avaí#

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