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futebol

Claudinei Oliveira recoloca Avaí na briga pelo acesso

Desde a chegada do treinador, o Leão conquistou sete dos nove pontos possíveis...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 16:58

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 16:58

Crédito: Divulgação/Avaí
Irritada com o baixo desempenho do time dentro de campo, a diretoria do Avaí não pensou duas vezes e demitiu o experiente técnico Geninho para apostar suas fichas em Claudinei Oliveira.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Desde a sua chegada, a equipe mudou da água para o vinho com sete pontos conquistados em nove possíveis.
Os resultados também permitiram ao Avaí a sonhar com a sonhar com uma vaga entre os quatro melhores. No momento, o Leão aparece na 7ª colocação, com 44 pontos, cinco a menos que o Juventude, primeiro time do G4.
+ Episódio com Gerson e mais 10: veja casos recentes de racismo no futebol brasileiro
Na próxima rodada, Avaí e Claudinei tentam manter o bom momento. O adversário é o Figueirense, no Orlando Scarpelli.

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