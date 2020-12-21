Claudinei Oliveira recoloca Avaí na briga pelo acesso

Crédito: Divulgação/Avaí

Irritada com o baixo desempenho do time dentro de campo, a diretoria do Avaí não pensou duas vezes e demitiu o experiente técnico Geninho para apostar suas fichas em Claudinei Oliveira.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

Desde a sua chegada, a equipe mudou da água para o vinho com sete pontos conquistados em nove possíveis.

Os resultados também permitiram ao Avaí a sonhar com a sonhar com uma vaga entre os quatro melhores. No momento, o Leão aparece na 7ª colocação, com 44 pontos, cinco a menos que o Juventude, primeiro time do G4.

+ Episódio com Gerson e mais 10: veja casos recentes de racismo no futebol brasileiro