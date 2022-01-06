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Claudinei Oliveira promete Avaí 'competitivo' em 2022

Treinador do Leão projetou o ano da equipe e vai entregar um time competitivo ao torcedor...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 16:07

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 16:07

Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí manteve peças importantes do seu elenco, principalmente o técnico Claudinei Oliveira, que renovou o contrato até dezembro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em sua primeira coletiva de imprensa da temporada, o comandante prometeu um time competitivo para a sequência pesada de 2022.
‘O torcedor pode esperar um time organizado e competitivo. Não podemos ter medo de ninguém, e tenho fé que vamos fazer uma grande Série A. A característica da equipe vai depender dos jogadores que vamos ter à disposição. Sabemos que a prioridade é o Brasileiro, mas é importante fazer um estadual forte também’, disparou.
Calendário
Ao longo do ano, o Avaí de Claudinei Oliveira terá pela frente a Recopa Catarinense, Estadual, Copa do Brasil e Brasileirão.
Crédito: Divulgação/Avaí

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