Claudinei Oliveira promete Avaí 'competitivo' em 2022

Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí manteve peças importantes do seu elenco, principalmente o técnico Claudinei Oliveira, que renovou o contrato até dezembro.

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Em sua primeira coletiva de imprensa da temporada, o comandante prometeu um time competitivo para a sequência pesada de 2022.

‘O torcedor pode esperar um time organizado e competitivo. Não podemos ter medo de ninguém, e tenho fé que vamos fazer uma grande Série A. A característica da equipe vai depender dos jogadores que vamos ter à disposição. Sabemos que a prioridade é o Brasileiro, mas é importante fazer um estadual forte também’, disparou.

Calendário

Ao longo do ano, o Avaí de Claudinei Oliveira terá pela frente a Recopa Catarinense, Estadual, Copa do Brasil e Brasileirão.