Claudinei Oliveira não quer administrar a vantagem na Arena Condá

‘Temos uma vantagem, mas só podemos pensar nisso no fim do jogo. Não dá para olhar para isso antes. A ideia nossa, claro que tem uma dificuldade do outro lado, mas queremos vencer o jogo lá. Não iremos para Chapecó segurar a vantagem. Não posso dizer para os jogadores mudar esse nosso estilo agora por conta do resultado do jogo de ida da final. Estamos focados no nosso modelo atual. Depois, com tempo de treino, podemos trabalhar outros modelos para a Série B. Não iremos entrar em campo preocupados em não sofrer gols. O processo está bem inserido na cabeça dos atletas’, afirmou.