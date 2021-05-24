Claudinei Oliveira não quer administrar a vantagem na Arena Condá

O Avaí está perto de faturar o Campeonato Catarinense. Após vencer a Chapecoense por 2 a 1, o time de Claudinei Oliveira conquista o torneio com um simples empate fora de casa.
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Apesar da expectativa pela taça, o técnico Claudinei Oliveira puxa o freio da empolgação e alerta para a dificuldade do segundo encontro.
‘Temos uma vantagem, mas só podemos pensar nisso no fim do jogo. Não dá para olhar para isso antes. A ideia nossa, claro que tem uma dificuldade do outro lado, mas queremos vencer o jogo lá. Não iremos para Chapecó segurar a vantagem. Não posso dizer para os jogadores mudar esse nosso estilo agora por conta do resultado do jogo de ida da final. Estamos focados no nosso modelo atual. Depois, com tempo de treino, podemos trabalhar outros modelos para a Série B. Não iremos entrar em campo preocupados em não sofrer gols. O processo está bem inserido na cabeça dos atletas’, afirmou.
O duelo entre Chapecoense e Avaí está marcado para o meio da semana, na quarta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), na Arena Condá.