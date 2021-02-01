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futebol

Claudinei Oliveira comenta sobre a sua situação no Avaí

Treinador manifestou a vontade de continuar no clube e espera um encontro com a diretoria...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 20:09

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 20:09

Crédito: Divulgação/Avaí
Após ficar perto de retornar à elite do futebol nacional, o Avaí começa a projetar a temporada 2021 e precisa tomar algumas decisões, entre elas, a permanência do técnico Claudinei Oliveira.
+ Vai acabar! Listamos 30 jogadores que só tem contrato até o fim de fevereiro no Brasil
Desde a sua chegada, o Leão melhorou o seu rendimento dentro das quatro linhas e entrou na jornada final com a possibilidade de ficar entre os quatro melhores, o que não aconteceu.
Em coletiva de imprensa, o treinador afirmou que foi procurado pela diretoria do Avaí, mas ainda não acertou nada.
+ CONFIRA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
‘O presidente me ligou e mostrou intenção pela minha permanência, mas não tem nada conversado. Não sentamos para negociar valores e bater o martelo, mas a intenção existe, tanto da minha parte quanto do presidente. Agora temos que sentar com ele, junto com meu empresário, para as tratativas’, afirmou.

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