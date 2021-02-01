Claudinei Oliveira comenta sobre a sua situação no Avaí

Crédito: Divulgação/Avaí

Após ficar perto de retornar à elite do futebol nacional, o Avaí começa a projetar a temporada 2021 e precisa tomar algumas decisões, entre elas, a permanência do técnico Claudinei Oliveira.

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Desde a sua chegada, o Leão melhorou o seu rendimento dentro das quatro linhas e entrou na jornada final com a possibilidade de ficar entre os quatro melhores, o que não aconteceu.

Em coletiva de imprensa, o treinador afirmou que foi procurado pela diretoria do Avaí, mas ainda não acertou nada.

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