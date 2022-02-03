Claudinei Oliveira avalia desempenho do Avaí

O Avaí foi a campo na noite da última quarta-feira e ficou no empate sem gols diante do Juventus-SC fora de casa.

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O resultado foi avaliado pelo técnico Claudinei Oliveira, que viu o time criar pouco em relação ao padrão do Leão nos duelos.

‘Com relação à falta de criatividade, é difícil criar jogadas em um gramado ruim. Com nosso volume, se fosse na Ressacada tínhamos criado muito mais chance’, afirmou.

Calendário

Agora, o Avaí volta a campo no fim de semana, quando mede forças com o Própera.