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futebol

Claudinei comenta sobre expectativas do CRB para a temporada 2021

Experiente volante falou sobre a força do grupo que foi montado e que espera grandes vitórias com a equipe alagoana neste ano...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2021 às 16:45
Crédito: Douglas Araújo / Divulgação / CRB
Um dos principais nomes do elenco do CRB, o volante Claudinei falou sobre a vontade de fazer um grande ano no clube em 2021. Segundo o jogador, a meta é continuar melhorando seu desempenho em campo para ajudar o Galo a chegar nas metas traçadas no começo da temporada.- Vou trabalhar muito para continuar ajudando o CRB e para melhorar meus números com a camisa do clube. Estou muito motivado com essa atual temporada e espero que ela seja especial para todos aqui no clube - disse.
Claudinei ainda elogiou a força do elenco alvirrubro e a importancia de um grupo forte para que as conquistas sejam alcançadas pelo clube no cenário estadual e nacional.- Nosso elenco é muito forte e isso é importante. Vamos lutar muito para que essa temporada seja de conquistas para todos no clube e para que possamos alcançar nossos objetivos nos próximos meses - completou Claudinei.

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