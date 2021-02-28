Claudinei comenta sobre expectativas do CRB para a temporada 2021

Um dos principais nomes do elenco do CRB, o volante Claudinei falou sobre a vontade de fazer um grande ano no clube em 2021. Segundo o jogador, a meta é continuar melhorando seu desempenho em campo para ajudar o Galo a chegar nas metas traçadas no começo da temporada.- Vou trabalhar muito para continuar ajudando o CRB e para melhorar meus números com a camisa do clube. Estou muito motivado com essa atual temporada e espero que ela seja especial para todos aqui no clube - disse.
Claudinei ainda elogiou a força do elenco alvirrubro e a importancia de um grupo forte para que as conquistas sejam alcançadas pelo clube no cenário estadual e nacional.- Nosso elenco é muito forte e isso é importante. Vamos lutar muito para que essa temporada seja de conquistas para todos no clube e para que possamos alcançar nossos objetivos nos próximos meses - completou Claudinei.