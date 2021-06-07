Claudinei comenta situação do CRB na Copa do Brasil e acredita em classificação

Um dos destaques do CRB, o volante Claudinei pediu ritmo intenso da equipe no duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Em desvantagem na partida, o Galo vai com tudo para fazer história, segundo revelou o jogador alvirrubro.- Vamos enfrentar uma grande equipe, uma das melhores do país. Sabemos das dificuldades que enfrentaremos, mas vamos lutar muito e acreditar até o fim na vaga. Temos que fazer um jogo perfeito durante os noventa minutos.