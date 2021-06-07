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Claudinei comenta situação do CRB na Copa do Brasil e acredita em classificação

Volante destacou contade do grupo em surpreender no torneio nacional em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 14:50

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 14:50

Crédito: Douglas Araújo / Divulgação / CRB
Um dos destaques do CRB, o volante Claudinei pediu ritmo intenso da equipe no duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Em desvantagem na partida, o Galo vai com tudo para fazer história, segundo revelou o jogador alvirrubro.- Vamos enfrentar uma grande equipe, uma das melhores do país. Sabemos das dificuldades que enfrentaremos, mas vamos lutar muito e acreditar até o fim na vaga. Temos que fazer um jogo perfeito durante os noventa minutos.
Claudinei ainda falou sobre a importância da partida para o clube e diz que todos os atletas ainda sonham com a classificação para a próxima fase.- Passar de fase será muito importante para o clube e para o elenco. Temos que acreditar muito e ter o máximo de eficiência possível durante os 90 minutos.

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