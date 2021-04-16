Claudinei alcança marca de 150 jogos pelo CRB: "Vou atrás das duzentas partidas no clube"

Um dos principais nomes do CRB e ídolo do clube alagoano, o volante Claudinei completou cento e cinquenta jogos no clube na vitória sobre o Paysandu pela Copa do Brasil. Feliz com esse feito, o jogador, titular absoluto da equipe alvirrubra, falou sobre a importância disso em sua carreira.- Completar cento e cinquenta jogos com a camisa do CRB foi muito especial para mim. Passa um filme em minha cabeça de tudo que vivi até chegar neste número. Trabalhei muito neste período para honrar a camisa do clube desde então. Sou muito grato a todos por isso. É uma conquista importante em minha vida - disse.