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Claudinei alcança marca de 150 jogos pelo CRB: "Vou atrás das duzentas partidas no clube"

Volante completou marca na partida contra o Paysandu...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 16:00
Crédito: Douglas Araújo / Divulgação / CRB
Um dos principais nomes do CRB e ídolo do clube alagoano, o volante Claudinei completou cento e cinquenta jogos no clube na vitória sobre o Paysandu pela Copa do Brasil. Feliz com esse feito, o jogador, titular absoluto da equipe alvirrubra, falou sobre a importância disso em sua carreira.- Completar cento e cinquenta jogos com a camisa do CRB foi muito especial para mim. Passa um filme em minha cabeça de tudo que vivi até chegar neste número. Trabalhei muito neste período para honrar a camisa do clube desde então. Sou muito grato a todos por isso. É uma conquista importante em minha vida - disse.
Claudinei espera, agora, alcançar o jogo de número duzentos no clube buscando sempre o melhor para o CRB dentro de campo.- Agora que cheguei ao jogo de número cento e cinquenta, vou atrás das duzentas partidas no clube. Vou me dedicar ao máximo para que isso aconteça.

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