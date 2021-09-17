Claudinei ainda confia no acesso do Avaí

Crédito: Claudinei confia no Avaí (André Palma/Avaí

A rodada da Série B não vai terminar de maneira positiva para o Avaí. Fora de casa, o Leão foi superado pelo Remo por 2 a 1 e viu a distância para o G-4 aumentar. Agora, são quatro pontos atrás do CRB.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Claudinei Oliveira garantiu que confia no acesso da equipe catarinense e tratou de levantar o ânimo do elenco e torcida.

‘Apesar da derrota, nada está perdido. Temos 37 pontos e seguimos muito vivos. Talvez com mais nove vitórias e alguns empates a gente consiga o objetivo (acesso à elite)’, declarou.